На полигоне "Эдельвейс" прошла церемония открытия учений "Рубеж-2021".Видео

На горном полигоне "Эдельвейс" в Киргизии прошла церемония открытия совместных учений с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ (КСБР ЦАР) "Рубеж-2021".

На снятых во вторник кадрах военные из разных стран стоят в строю, маршируют, заряжают реактивную систему залпового огня, ездят на военной технике, стреляют по заданным целям, летают на вертолетах и истребителях.

В рамках "Рубежа-2021" военные будут практиковаться в подготовке и ведении боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ.