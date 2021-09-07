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На полигоне "Эдельвейс" прошла церемония открытия учений "Рубеж-2021".Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

На горном полигоне "Эдельвейс" в Киргизии прошла церемония открытия совместных учений с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ (КСБР ЦАР) "Рубеж-2021".

На снятых во вторник кадрах военные из разных стран стоят в строю, маршируют, заряжают реактивную систему залпового огня, ездят на военной технике, стреляют по заданным целям, летают на вертолетах и истребителях.

В рамках "Рубежа-2021" военные будут практиковаться в подготовке и ведении боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ.

В мероприятии будут участвовать воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

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