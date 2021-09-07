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Учения ОДКБ «Рубеж-2021» стартовали в Кыргызстане

Мир24
51 минуту назад

В Кыргызстане началось совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности «Рубеж-2021», сообщает пресс-центр учения КСБР ЦАР «Рубеж-2021».

Учения ОДКБ стартовали в Кыргызстане
Фото: ТАССТАСС

В учении принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Они отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

Основные цели учения – совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления Войск (Коллективных сил) ОДКБ в организации боевых действий и управлении подчиненными войсками (силами), а также повышение слаженности подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач в ходе совместной операции.

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