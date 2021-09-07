Учения ОДКБ стартовали в Кыргызстане

В Кыргызстане началось совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности «Рубеж-2021», сообщает пресс-центр учения КСБР ЦАР «Рубеж-2021».

Они отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

Основные цели учения – совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления Войск (Коллективных сил) ОДКБ в организации боевых действий и управлении подчиненными войсками (силами), а также повышение слаженности подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач в ходе совместной операции.