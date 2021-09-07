Военные учения ОДКБ в Киргизии.Видео

В Киргизии на полигоне Эдельвейс начались военные учения ОДКБ «Рубеж-2021». В них принимают участие военные из России, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, а также оперативные группы объединённого штаба и секретариата ОДКБ. В программе — совместное планирование и подготовка к войсковой операции. Со стороны России приглашены военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады ЦВО, а также личный состав объединённой российской военной базы. Всего от РФ представлено около 500 военнослужащих, задействовано более 120 единиц вооружения и военной техники. Манёвры завершатся 9 сентября.