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В МЧС рассказали об учениях в Арктике

RT на русском
1 час назад

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян рассказал об учениях в Арктической зоне.

В МЧС рассказали об учениях в Арктике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он сообщил, что «в течение двух суток в Арктической зоне от Мурманска до Певека в семи субъектах Российской Федерации впервые проходят масштабные научно-технические учения, которые возглавляет МЧС России».

«Поставлено 98 научно-исследовательских задач. По результатам учения будут подготовлены предложения по защите Арктической зоны», — цитирует ТАСС замглавы ведомства.

Чуприян отметил, что планируется получить «огромный массив данных», который будут обрабатывать и изучать в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Евгений Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике.

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