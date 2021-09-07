В МЧС рассказали об учениях в Арктике

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян рассказал об учениях в Арктической зоне.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он сообщил, что «в течение двух суток в Арктической зоне от Мурманска до Певека в семи субъектах Российской Федерации впервые проходят масштабные научно-технические учения, которые возглавляет МЧС России».

«Поставлено 98 научно-исследовательских задач. По результатам учения будут подготовлены предложения по защите Арктической зоны», — цитирует ТАСС замглавы ведомства.

Чуприян отметил, что планируется получить «огромный массив данных», который будут обрабатывать и изучать в течение нескольких лет.