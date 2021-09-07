Военные из семи стран приехали на учения «Запад»

Военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки прибыли для участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021» в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
«Около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки совершили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на автономный полевой лагерь центра боевой подготовки Западного военного округа», – передает РИА «Новости» сообщение ЗВО.
Уточняется, что иностранные военные уже приступили к приемке вооружения, военной и специальной техники, а также к подготовке к проведению учения. В течение пяти дней им предстоит ознакомиться с площадками учения, а также провести пристрелку вооружения и военной техники - танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, а также автоматов Ак-74М, гранатометов РПГ-7В и пулеметов ПКМ.
Ранее резервистов перебросили в Калининградскую область в преддверии учений «Запад».