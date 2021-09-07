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Военные из семи стран приехали на учения «Запад»

Деловая газета "Взгляд"
41 минуту назад

Военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки прибыли для участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021» в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Военные из семи стран приехали на учения «Запад»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки совершили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на автономный полевой лагерь центра боевой подготовки Западного военного округа», – передает РИА «Новости» сообщение ЗВО.

Уточняется, что иностранные военные уже приступили к приемке вооружения, военной и специальной техники, а также к подготовке к проведению учения. В течение пяти дней им предстоит ознакомиться с площадками учения, а также провести пристрелку вооружения и военной техники - танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, а также автоматов Ак-74М, гранатометов РПГ-7В и пулеметов ПКМ.

Ранее резервистов перебросили в Калининградскую область в преддверии учений «Запад».

Армия,РИА Новости,Нижегородская Область,Киргизия,Пакистан,Монголия,Шри-Ланка,Казахстан,Армения,
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