Китайские танки назвали угрозой для российских Т-90

Боеприпасы новых китайских танков, поставляемые из Китая в Пакистан, могут противостоять российским аналогам, которые, в свою очередь, экспортируются в Индию. Такую точку зрения выразили эксперты военного портала The Military Watch.

Фото: Xia Yifang/Xinhua/Global Look Press Xia Yifang/Xinhua/Global Look Press

Пакистан получил, по данным СМИ, около 100 танков VT-4 производства КНР. Специалисты издания полагают, что они станут самыми боеспособными в армии страны, которая практически полностью укомплектована именно боевыми машинами из КНР. Прогнозируется, что Пакистан может заказать в ближайшее время не менее 300 VT-4.

Машина получила комплекс активной защиты и дизельный двигатель мощностью в 1300 л. с. Авторы материала пишут, что китайские снаряды «считаются одними из самых мощных в мире». Это позволит пакистанским танкам представлять угрозу для «индийских» Т-90С и, возможно, даже Т-90МС российского производства, считают эксперты.

Ранее армия Индии проявила интерес к российским танкам на базе платформы «Армата». Специалисты этой страны рассматривают возможность покупки техники из России.

На данный момент российские техники анализируют, что из оборудования отечественного танка может пойти на экспорт, а что нет. По данным издания Indian Defence News, в 2018 году Индия планировала закупить около 1770 единиц военной техники. Речь шла о замене устаревших Т-72.