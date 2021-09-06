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Минобороны РФ планирует увеличить число резервистов

RTVI
1 час назад

В России планируют увеличить число резервистов в армии. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны РФ.

Минобороны РФ решило увеличить число резервистов
Фото: ТАССТАСС

Министерство обороны подтвердило планы о том, что число резервистов в российской армии будет увеличено.

"Принято решение о наращивании численности резервистов", - подтвердили в ведомстве.

Сообщается, что тем российским гражданам, которые попали в резерв, выдается современная экипировка. Им также предназначены денежные выплаты, разные виды продовольствия и доступ к квалифицированной медицинской помощи.

При этом Министерство обороны не уточнило, насколько в этом году увеличится людской резерв в российской армии.

Известно, что Вооруженные силы РФ стали впервые привлекать военнослужащих, находящихся в резерве, в 2016 году. С этого времени резервисты ежегодно принимают участие в военных учениях по всей территории России.

Армия,Министерство обороны,Россия,
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