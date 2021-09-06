Минобороны РФ решило увеличить число резервистов

В России планируют увеличить число резервистов в армии. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны РФ.

Фото: ТАСС ТАСС

Министерство обороны подтвердило планы о том, что число резервистов в российской армии будет увеличено.

"Принято решение о наращивании численности резервистов", - подтвердили в ведомстве.

Сообщается, что тем российским гражданам, которые попали в резерв, выдается современная экипировка. Им также предназначены денежные выплаты, разные виды продовольствия и доступ к квалифицированной медицинской помощи.

При этом Министерство обороны не уточнило, насколько в этом году увеличится людской резерв в российской армии.