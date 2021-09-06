Казахстан анонсировал учения войск ПВО стран СНГ

«В Казахстане активная фаза «Боевого содружества - 2021» пройдет с 14 по 25 сентября на полигоне Сарышаган. Будут задействованы более 1 300 военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил. В частности, зенитные ракетные комплексы С-300ПС, С-75, С-125, «Куб», «Бук-М2Э», техника подразделений радиоэлектронной борьбы, многофункциональные истребители Су-30СМ, Су-27, а также военно-транспортные самолеты С-295, модернизированные учебно-боевые самолеты Л-39, вертолеты Ми-171Ш, ЕС-145 и беспилотные летательные аппараты», – передает ТАСС сообщение минобороны Казахстана.