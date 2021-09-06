Буксировку подводной лодки проекта 633 в Балаклаву сняли на видео

На кадрах, снятых с дрона видно, как катер тянет историческое судно на буксире из Килен-бухты, в которой находится 13-й судоремонтный завод Черноморского флота. Стоит отметить, что подводная лодка после реставрации станет главным экспонатом Балаклавского подземного комплекса. Как сообщает Минобороны России военные строители реконструируют сухой док, который находился в морской воде более 50-ти лет. Специалисты выполняют очистку и обработку, укрепляют стены камеры, оборудуют новые фундаменты и крепления для установки субмарины.