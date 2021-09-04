Вертолет ВМС США потерпел крушение в Калифорнии

Пять членов экипажа вертолета ВМС США, разбившегося у берегов Калифорнии, признаны погибшим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тихоокеанский флот США.

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«ВМС США признали погибшими пять пропавших членов экипажа потерпевшего крушение вертолета MH-60S», — говорится в заявлении.

1 сентября стало известно, что у берегов города Сан-Диего (штат Калифорния) потерпел крушение вертолет ВМС США. Тогда представителя береговой охраны посчитали пять членов экипажа пропавшими без вести.