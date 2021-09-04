Украина получит партию ПТРК Javelin

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооружённые силы страны получат американские противотанковые комплексы Javelin в 2021 году. Данная поставка произойдёт в рамках военной помощи США. Об этом сообщает РБК-Украина.

Украинские вооружённые силы будут оснащены новым противотанковым ракетным комплексом. Данное перевооружение обеспечит Украине реализацию задачи «сдерживания России». Глава дипломатического ведомства не исключает, что Киев может расширить номенклатуру вооружения, которое по договору будет поставляться из Соединённых Штатов. Однако Кулеба не стал конкретно пояснять, о каком вооружении помимо ПТРК Javelin пойдёт речь в дальнейших переговорах Киева и Вашингтона.

По понятным причинам детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США на Украину, — сказал глава МИД Украины.