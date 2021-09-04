Военные проведут в Крыму учения с боевыми стрельбами

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны, более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и спецтехники, а также корабли и суда обеспечения Черноморского флота примут участие в двустороннем тактическом учении с подразделениями морской пехоты и 22 армейскими корпусами ЧФ на полигоне «Опук» в Крыму.