В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

США спишут устаревшие крейсеры

Ferra.ru
59 минут назад

Военно-морским силам (ВМС) США разрешили списать устаревающие крейсеры типа «Тикондерога». Эти суда требуют слишком много финансирования, но не могут обеспечить большую боевую мощь американского флота.

США спишут устаревшие крейсеры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как пишет «Военное обозрение», в четверг вышел новый закон, который позволит флоту списать семь крейсеров в 2022 финансовом году. Отмечается, что флот не менее десяти лет добивался обсуждения конгрессом этого вопроса.

Списанные крейсеры могут продать или сдавать иностранным союзникам. Правда, вице-адмирал Джим Килбли заявил, что сомневается в надёжности старых крейсеров. У этих судов наблюдаются неполадки с электроникой и радарами. В целом, крейсеры не в состоянии выполнять все поставленные перед ними задачи.

Теперь этому законопроекту предстоит пройти обсуждение в Палате представителей и добиться принятия Сенатом. Также в документе предусмотрена возможность покупки 13 новых пилотируемых кораблей.

Армия,В мире,Военное обозрение,Соединенные Штаты,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители