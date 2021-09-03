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США заявили о подрыве американо-украинской ракеты Alpha

Lenta.ru
1 час назад

Космические силы США совершили подрыв американо-украинской ракеты Alpha, сообщает РИА Новости.

США заявили о подрыве американо-украинской ракеты Alpha
Фото: ReutersReuters

В заявлении Космических сил на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг отмечается, что подрыв носителя был совершен «над Тихим океаном в 19.01 по тихоокеанскому времени после успешного старта в 18.59». Военные подчеркнули, что в ходе инцидента пострадавших нет.

Согласно NASASpaceflight.com, ракета компании Firefly стартовала с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Взрыв первой ступени произошел спустя 2,5 минуты после первого испытательного пуска данного носителя. Ракета должна была вывести на низкую околоземную орбиту груз массой 93 килограмма, включающий, в частности, спутники формата CubeSat.

В августе статические огневые испытания американо-украинской легкой ракеты Alpha также записали на видео.

В том же месяце украинский завод «Южмаш» (Днепр) отгрузил для американской компании Firefly полноразмерный габаритно-стыковочный макет первой ступени средней ракеты Beta.

Армия,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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