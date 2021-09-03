Минск привлек внутренние войска к охране границ с ЕС

Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев рассказал РИА Новости, что Минск привлек к охране границ с Евросоюзом вооруженные силы и внутренние войска.

Фото: Reuters Reuters

Дополнительные силы, отметил он, призваны помочь пограничникам в решении задач по пресечению внешних угроз. Подлинев уточнил, что система охраны белорусской государственной границы перестроена таким образом, чтобы не допустить попадание в страну оружия, наркотиков и контрабандных товаров, а также пресечь проникновение радикальных групп и других нарушителей, пытающихся незаконно попасть на территорию республики.

Замглавы комитета добавил, что подобные меры по усилению охраны также приняты на южной границе страны, однако пока там белорусские пограничники справляются собственными силами.