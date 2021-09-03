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Минск привлек к охране границ с ЕС дополнительные силы

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев рассказал РИА Новости, что Минск привлек к охране границ с Евросоюзом вооруженные силы и внутренние войска.

Минск привлек внутренние войска к охране границ с ЕС
Фото: ReutersReuters

Дополнительные силы, отметил он, призваны помочь пограничникам в решении задач по пресечению внешних угроз. Подлинев уточнил, что система охраны белорусской государственной границы перестроена таким образом, чтобы не допустить попадание в страну оружия, наркотиков и контрабандных товаров, а также пресечь проникновение радикальных групп и других нарушителей, пытающихся незаконно попасть на территорию республики.

Замглавы комитета добавил, что подобные меры по усилению охраны также приняты на южной границе страны, однако пока там белорусские пограничники справляются собственными силами.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и ЕС начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко.

Армия,Александр Лукашенко,ЕС,РИА Новости,Минск,Беларусь,
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