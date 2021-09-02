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Выявлены признаки скорого самоубийства американских солдат

Lenta.ru
1 час назад

Исследователи из США выделили факторы, которые позволяют оценить риск совершения скорого суицида американскими солдатами. Работа ученых опубликована в American Journal of Psychiatry.

Выявлены признаки скорого самоубийства американских солдат
Фото: ReutersReuters

Специалисты оценивали указывающие на скорое самоубийство знаки в течение месяца после выявления у солдат армии США суицидальной идеации — мыслей с осознанным намерением или планированием лишить себя жизни. Всего ученые проанализировали данные об 11 тысячах военнослужащих рядового состава в 2006–2009 годах с суицидальной идеацией, не совершавших ранее попыток самоубийства.

Из них 52 процента не прослужили и двух лет, а 57,7 процента не были дислоцированы. Около 80 процентов записывались на амбулаторный прием в течение предыдущих двух месяцев. Наиболее частыми диагнозами были депрессия, расстройство, связанное с употреблением табака и расстройство адаптации. Совершить попытку самоубийства в итоге решились 7,4 процента из всего числа, 3,5 процента попытались это сделать в течение 30 дней после выявления суицидальной идеации — причем риск был наибольшим в первый же день.

При этом ни наличие депрессии, ни диагноз посттравматического стрессового расстройства не были связаны с повышенным риском суицида, отмечают исследователи. Наибольший риск наблюдался у женщин, военных врачей, людей с тревожными расстройствами, а также у солдат, у которых одновременно с суицидальными мыслями выявляли расстройство сна. Ниже риск совершить самоубийство оказался у солдат-афроамериканцев.

Армия,Соединенные Штаты,
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