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В Сирии четверо военных погибли при нападении боевиков

Москва24иещё 4
15 часов назад

Четверо сирийских военнослужащих погибли в результате атаки террористов в провинции Дераа в Сирии. Еще 15 были ранены. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике Валим Кулить. "Нападениям подпольных ячеек террористов подвергся ряд государственных учреждений, а также подразделения правительственных сил, выполняющие задачи по поддержанию правопорядка", – приводит его слова ТАСС. В конце июля боевики произвели артиллерийский обстрел в сирийской провинции Хама, ранения получили 11 мирных жителей. Огонь осуществлялся из Идлибской зоны деэскалации, он затронул населенные пункты Джурин, Ахсам, Наур-Шатха и Эль-Барки. В мае сообщалось, что сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России с 23 апреля уничтожили более 300 террористов на территории Сирии. Удалось захватить 20 и вывести из строя 6 единиц техники противника. Кроме того, было уничтожено 38 объектов и 45 укрытий террористов.

Армия,Война в Сирии ,ИТАР-ТАСС,Сирийская Арабская Республика,
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