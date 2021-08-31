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Сборная России победила в полуфинале "Танкового биатлона". Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Во вторник сборная России одержала победу в первом полуфинале первого дивизиона эстафеты "Танковый биатлон". Соревнование прошло в рамках Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино.

Экипажи из Азербайджана, Казахстана, Китая и России после одновременного старта прошли по четыре круга на полосе препятствий.

Помимо скорости команды состязались в точности стрельбы из танковой пушки с ходу, а также из спаренного и зенитного пулеметов с места.

По данным пресс-службы АрМИ-2021, российский экипаж прошел эстафету за 1 час 37 минут. Команда из Китая финишировала второй со временем 1 час 39 минут. Третьей и четверной пришли команды из Казахстана и Азербайджана с результатами 1 час 45 минут 6 секунд и 1 час 45 минут 25 секунд соответственно.

По информации Минобороны РФ, в первенстве, которое проходит с 22 августа по 4 сентября, задействованы 19 сборных стран-участниц, разделенных на два дивизиона.

В первый дивизион вошли 11 команд из России, Узбекистана, Китая, а также сборные Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Монголии, Сербии, Венесуэлы, Сирии и Вьетнама.

Второй дивизион представлен сборными Киргизии, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии, а также командами Лаоса, Мьянмы, Катара и сборной Мали. Команды из этих стран выступят в среду, 1 сентября.

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