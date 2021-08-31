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Талибы начали наступление на Панджшер

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

На единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, сообщают СМИ.

Талибы начали наступление на Панджшер
Фото: EPAEPA

Ожесточенные бои начались на перевале Хавак в Панджшерском ущелье, пишет «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на источники в афганском сопротивлении.

Несколько часов назад талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».

Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявлял, что уйдет из политики, если «Талибан» создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.

До этого талибы заявляли об обретении Афганистаном полной независимости после завершения вывода войск США из республики.

Армия,Талибан,ИА Sputnik,Россия,Афганистан,
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