Талибы начали наступление на Панджшер

На единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, сообщают СМИ.

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Ожесточенные бои начались на перевале Хавак в Панджшерском ущелье, пишет «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на источники в афганском сопротивлении.

Несколько часов назад талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».

Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявлял, что уйдет из политики, если «Талибан» создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.