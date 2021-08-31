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Опубликовано видео полетов военных самолетов США над Киевом

Александр Кузьмин
1 час назад

Военно-транспортные самолеты США пролетели над центром Киева. Соответствующее видео появилось на странице американского посольства на Украине в Twitter.

На кадрах запечатлено, как в небе над Киево-Печерской лаврой летят два MC-130J Commando II Сил специальных операций США.

Силы спецопераций США вместе с украинскими коллегами на протяжении месяца проводили совместные учения. Чтобы отметить окончание этой миссии, командование приняло решение о проведении полета над Киевом, говорится в сообщении к ролику.

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