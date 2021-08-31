Военно-транспортные самолеты США пролетели над центром Киева. Соответствующее видео появилось на странице американского посольства на Украине в Twitter.

На кадрах запечатлено, как в небе над Киево-Печерской лаврой летят два MC-130J Commando II Сил специальных операций США.