Украинский генерал предсказал направление нового удара России

Бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко заявил, что угроза агрессии России в Чёрном море в направлении острова Змеиный очень высокая. По словам военного, оккупация этого «лакомого кусочка» украинской территории позволит РФ заблокировать порты Одесской и Николаевской областей. Об этом сообщает издание «Главред».

Российскими силами остров можно захватить за сутки. Если это произойдёт, то они нам перекроют судоходство. По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьёзные экономические и военно-политические последствия. В этом плане остров играет стратегическую роль, — рассказал генерал.

Романенко также отметил, что всего в 25 милях от Змеиного находится украинская буровая установка, захваченная россиянами в 2014 году. По его словам, якобы с этого места в феврале 2017 года был обстрелян самолёт ВМС Украины, проводивший облёт вокруг газовой вышки. Генерал добавил, что контроль над промежутком между островом Змеиным и захваченными вышками позволит России замкнуть «ворота» к украинским портам на Чёрном море.