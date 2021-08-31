Блинкен: операция по эвакуации людей из Кабула была одной из самых сложных в истории США

Последний американский солдат покинул Афганистан. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний восток, генерал Кеннет Маккензи, передает ТАСС.

Военачальник добавил, что последним эвакуационным рейсом страну покинул исполняющий обязанности посла в Афганистане Росс Уилсон. При этом, по его словам, несмотря на завершение эвакуации, Вашингтон продолжит попытки вывезти оставшихся в стране соотечественников. Одновременно американский авиационный регулятор выпустил заявление, по которому международный аэропорт Хамида Карзая не находится под чьим-либо контролем. Выяснилось, что воздушная гавань полностью перешла под контроль радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

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Неожиданное утверждение

Маккензи похвалил фактически захвативший власть в Афганистане «Талибан». По его словам, боевики установили охранный периметр вокруг аэропорта Кабула в дни эвакуации военных США из Исламской республики.

«Они были очень полезны и готовы помочь, когда мы завершали наши действия. Они помогли нам в обеспечении безопасности аэропорта, это было не идеально, но они очень старались, — сказал он. — Помощь со стороны радикального движения была значительной». При этом Маккензи отметил, что не может сказать, какой будет дальнейшая координация между талибами и США.

20 лет борьбы с терроризмом и тысячи погибших

2461 американец погиб за годы миссии США в Афганистане

За почти 20 лет присутствия в Афганистане США потеряли 2461 американских военных и гражданских лиц. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения. Маккензи подчеркнул, что это не было «легкой миссией».

За несколько дней до окончания миссии запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) устроила в Кабуле серию терактов. В частности, в результате двух взрывов у ворот аэропорта погибли 200 человек и были ранены около тысячи. Среди погибших были мирные афганцы, талибы и 13 американских военнослужащих. Подобных единовременных потерь в Афганистане США не несли с 2011 года

Талибы ликуют

Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид объявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым. «Наша страна наконец стала свободной», — сказал он. В свою очередь представитель катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим поздравил афганский народ с завершением иностранного военного присутствия в стране.

Одновременно с появлением новости о завершении эвакуации американцев, талибы начали праздновать это событие. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео, как члены движения стреляют из автоматов в воздух. По свидетельствам очевидцев, стрельба была слышна на разных улицах Кабула.

Резолюция Совбеза ООН без России и Китая / Политические игры

30 августа Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, которая призывает «Талибан» обеспечить свободный и безопасный выезд для афганцев и иностранцев из Афганистана. За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и Китай воздержались.

Позднее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил позицию Москвы. По его словам, авторы документа проигнорировали «принципиальные озабоченности» России. Дипломат отметил, что, несмотря на то, что резолюция был принята на фоне чудовищного теракта, ее составители категорически отказались упоминать в пассаже о борьбе с терроризмом «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Небензя подчеркнул, в Москве видят в этом «нежелание признавать очевидное и стремление делить террористов на своих и чужих».

США повторили опыт СССР

17 августа в России назвали главные ошибки США в Афганистане. В частности, сенатор Владимир Джабаров указал, что США во многом повторили ошибку Великобритании и СССР, которые пытались «подавить» Афганистан. По его мнению, было непонятно, что конкретно делали американские военные. «Помните, к чему в итоге свелась их операция в Афганистане? Войска охраняли сами себя. Они боялись выходить за ограждения своих гарнизонов, потому что партизаны-талибы их практически вылавливали и уничтожали. Так что они были обречены», — сказал политик.