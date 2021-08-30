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США подарили Косово новую партию военной техники

ИА Regnum
1 час назад

США подарили сепаратистскому Косово 55 единиц военной техники. Об этом 30 августа сообщили косовские СМИ.

США подарили Косово новую партию военной техники
Фото: US National ArchiveUS National Archive

Президент Косово Вьоса Османи поблагодарила за подаренную технику президента США Джо Байдена, посла США в Косово Филиппа Коснета, армию США и американский народ. При этом Османи высказала надежду, что в скором будущем США поставят для нужд Косово и вертолеты.

«Я надеюсь, что в следующей фазе будут переданы необходимые вертолеты, которые будут использоваться для спасения жизней в случае чрезвычайных происшествий и природных катастроф», — процитировал портал «Косово онлайн» слова Османи.

Напомним, что МИД России неоднократно предупреждал об опасности «накачивания Косово американской военной техникой».

Армия,Джозеф Байден,МИД,Соединенные Штаты,
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