США подарили Косово новую партию военной техники

Президент Косово Вьоса Османи поблагодарила за подаренную технику президента США Джо Байдена, посла США в Косово Филиппа Коснета, армию США и американский народ. При этом Османи высказала надежду, что в скором будущем США поставят для нужд Косово и вертолеты.