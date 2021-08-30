США подарили Косово новую партию военной техники

США подарили сепаратистскому Косово 55 единиц военной техники. Об этом 30 августа сообщили косовские СМИ.
Президент Косово Вьоса Османи поблагодарила за подаренную технику президента США Джо Байдена, посла США в Косово Филиппа Коснета, армию США и американский народ. При этом Османи высказала надежду, что в скором будущем США поставят для нужд Косово и вертолеты.
«Я надеюсь, что в следующей фазе будут переданы необходимые вертолеты, которые будут использоваться для спасения жизней в случае чрезвычайных происшествий и природных катастроф», — процитировал портал «Косово онлайн» слова Османи.
Напомним, что МИД России неоднократно предупреждал об опасности «накачивания Косово американской военной техникой».