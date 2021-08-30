Военные учения НАТО начались в Чехии

Военные учения НАТО Ample Strike-2021 начались в понедельник в Чехии. В них задействованы 700 военнослужащих из девяти стран блока. Об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на министерство обороны республики.

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Учения, в которых принимают участие около 500 чешских военнослужащих и 200 солдат из восьми других стран НАТО, продлятся до 19 сентября. Их задачей является отработка взаимодействия экипажей боевой авиации и наземных служб наведения на цели условного противника.