В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Военные учения НАТО начались в Чехии

ТАСС
1 час назад

Военные учения НАТО Ample Strike-2021 начались в понедельник в Чехии. В них задействованы 700 военнослужащих из девяти стран блока. Об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на министерство обороны республики.

Военные учения НАТО начались в Чехии
Фото: ReutersReuters

Учения, в которых принимают участие около 500 чешских военнослужащих и 200 солдат из восьми других стран НАТО, продлятся до 19 сентября. Их задачей является отработка взаимодействия экипажей боевой авиации и наземных служб наведения на цели условного противника.

В учениях задействованы военнослужащие ВС Чехии, Словакии, Франции, Германии, Венгрии, США, Нидерландов, Польши и Великобритании. Из авиационной техники представлены сверхзвуковые истребители Jas-39 Gripen, легкие многоцелевые штурмовики L-159 Alca, вертолеты Mи-24, самолеты Learjet и L-39C. США направят самолет-заправщик и истребители F-15.

Армия,НАТО,Чешская Республика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители