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На Украине призвали США увеличить объем военной помощи до уровня Афганистана

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

Украине требуется больше гарантий военной и финансовой поддержки США в противостоянии с Россией после событий в Афганистане. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов в интервью Financial Times.

Как у Афганистана: в Киеве захотели увеличения военной помощи США
Фото: NEWSONE / YouTubeNEWSONE / YouTube

По его словам, «от Белого дома веет холодом», так как с момента инаугурации Джо Байдена США подали Украине несколько негативных сигналов, и уход американских войск из Афганистана подкрепили опасения украинских властей в вопросе будущей американской стратегии в отношении республики.

Он также считает резонным требовать увеличения объемов военной помощи Украине до уровня Афганистана, так как страна привержена либерально-демократическим ценностям.

«Американской администрации нужно осознать, что Киеву необходимы миллиарды долларов для выживания в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы», — сказал Милованов, добавив, что Киев сделал больше для безопасности в Европе, чем многие другие страны.

Ранее лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал о том, что присоединение США к решению вопросов «деоккупации» Донбасса и Крыма станет ключевой темой переговоров Зеленского и Байдена в Вашингтоне. Он подчеркнул, что украинская сторона не станет «выступать в роли просителей», потому что у нее «есть что предложить для совместного противодействия российской агрессии».

20 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг информацию о заморозке помощи Украине и рассказал, что США зарезервировали 100 миллионов долларов для оказания военной помощи Украине. Отмечалось, что в 2021 году конгресс США уже выделил 275 миллионов долларов на помощь Украине.

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