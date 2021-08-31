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В Сербии заметили легкий танк на советском шасси

Lenta.ruиещё 1
30 минут назад

В Сербии разрабатывают легкий танк на шасси советской САУ 2С1 «Гвоздика». Снимки перспективной машины появились на форуме MyCity Military. Считается, что машину разрабатывает компания DLS Specijalni sistemi d.o.o. Beograd.

В Сербии заметили легкий танк на советском шасси
Фото: SVEVID. / mycity-military.comSVEVID. / mycity-military.com

Снимки машины опубликовали еще в мае, но внимание на разработку обратили только сейчас. Характеристики перспективного танка неизвестны, но его внешность позволяет судить о машине, на которой он основан. Так, в корпусе угадывается советская самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». Ходовая часть 2С1 основана на доработанном шасси тягача МТ-ЛБ. «Гвоздика» может плавать, преодолевать подъемы до 35 градусов, и развивать скорость до 60 километров в час по шоссе.

В сербской разработке место башни с гаубицей занял новый боевой модуль. Судя по характерному дульному тормозу, основным орудием танка стала модернизированная советская противотанковая пушка МТ-12 калибра 100 миллиметров. Это оружие может использовать выстрелы с управляемыми ракетами.

Масса САУ 2С1 составляет 15,7 тонны, что позволяет отнести танк на ее базе к легким машинам. Противотанковая пушка позволит перспективной машине бороться с танками и легкобронированной техникой противника.

В июле в России начались морские испытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1». В акватории Черного моря военные проверяли водоходные качества танка.

Армия,Оружие,Сербия,
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