В Сербии заметили легкий танк на советском шасси

Снимки машины опубликовали еще в мае, но внимание на разработку обратили только сейчас. Характеристики перспективного танка неизвестны, но его внешность позволяет судить о машине, на которой он основан. Так, в корпусе угадывается советская самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». Ходовая часть 2С1 основана на доработанном шасси тягача МТ-ЛБ. «Гвоздика» может плавать, преодолевать подъемы до 35 градусов, и развивать скорость до 60 километров в час по шоссе.