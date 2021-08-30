БМП-3 с модулем "Эпоха" заметили на полигоне

На завершившихся в Нижегородской области специальных учениях подразделений материально-технического обеспечения Западного военного округа была применена новейшая боевая техника. В частности, в фотоматериалах, обнародованных Департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, можно увидеть новейшую модификацию БМП-3 с боевым модулем "Эпоха".

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

Первые данные о разработке этой версии были оглашены на Международном военно-техническом форуме "Армия" в 2017 году. Тогда на стенде Главного автобронетанкового управления появилась выставочная модель радикально обновленной "тройки".

Сообщалось, что в качестве основного вооружения на ней использована 57-мм автоматическая пушка и управляемые ракеты двух типов. "Крупный калибр" представлен ПТУР "Корнет", способными бить на 8000 метров и прожигать броню толщиной в 1300 мм, не обращая внимания на различные типы динамической защиты.

На модуле имеется поднимаемая пусковая установка с более компактными многоцелевыми управляемыми ракетами "Булат".

Для борьбы с живой силой противника служит 7,62-мм пулемет ПКТМ. Современная система управления огнем обеспечивает эффективное круглосуточное применение.

Экипаж - три человека. Десант - семь полностью экипированных военнослужащих. Мощность двигателя составляет 500 л.с. Скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км. Клиренс - 450 мм. Боевая масса - 18700 кг.