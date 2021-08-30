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Меткий выстрел российского зенитчика по ракете сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Во время проведения конкурса «Чистое небо» командир подразделения стрелков-зенитчиков, лейтенант Сергей Маёнов оказался самым метким стрелком. Российский военнослужащий единственный поразил цель из ПЗРК «Игла-С». Соответствующее видео публикует Министерство обороны России.

«На участке боевой стрельбы офицер-зенитчик из ПЗРК «Игла-С», единственный среди всех участников соревнований, поразил прямым попаданием китайскую ракету-мишень TY-300D, имитирующую высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тыс. метров», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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