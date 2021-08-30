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В Японии высоко оценили новый российский боевой вертолёт Ка-52М «Аллигатор»

News.ru
49 минут назад

В Японии высоко оценили новый российский боевой вертолёт Ка-52М «Аллигатор».

В Японии оценили вертолет «Аллигатор»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Российский боевой соосный вертолёт Ка-52 «Аллигатор» прошёл модернизацию и стал более грозным оружием, японские читатели отмечают, что вертолёт — «просто красавец». Об этом сообщает Yahoo Japan.

Читатели японского информационного портала очарованы российской машиной. Японцы отмечают, что соосная схема винтов — это сугубо российская «изюминка».

А вот Япония не может построить вертолёт с двумя винтами на одной оси, — говорит японский читатель с никнеймом uhauha.

Мимо жителей Страны восходящего солнца не прошёл факт того, что модернизированный «Аллигатор» в состоянии взаимодействовать с БПЛА.

Очень опасна способность «Аллигатора» взаимодействовать с БПЛА. Полученные от беспилотников данные будут способствовать повышению ситуационной осведомлённости экипажа на поле боя и помогут качественно улучшить сбор разведданных на большем расстоянии. Это повысит боевые возможности машины, — сказал пользователь под псевдонимом nis.

Ранее сообщалось, что армия России получит боевые вертолёты Ка-52M. С компанией — производителем боевых машин заключён контракт на 40 миллиардов рублей.

Армия,Yahoo,Япония,
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