В Японии оценили вертолет «Аллигатор»

Очень опасна способность «Аллигатора» взаимодействовать с БПЛА. Полученные от беспилотников данные будут способствовать повышению ситуационной осведомлённости экипажа на поле боя и помогут качественно улучшить сбор разведданных на большем расстоянии. Это повысит боевые возможности машины, — сказал пользователь под псевдонимом nis.