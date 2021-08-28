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Шойгу оценил действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана

Lenta.ru
36 минут назад

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил действия стран Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне угрозы из Афганистана. Как сообщает РИА Новости, глава ведомства выступил за дальнейшее развитие военного сотрудничества в рамках объединения.

Шойгу оценил действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Шойгу, когда обстановка в Афганистане обострилась, страны ОДКБ начали проводить совместные учения, среди которых были маневры России с Таджикистаном и Узбекистаном на границе. «События в Афганистане, все, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ», — сказал министр.

Глава ведомства заявил, что ситуация в Афганистане чревата переходом боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в страны ОДКБ. Также, подчеркнул Шойгу, угрозу представляет наркотрафик.

Министр добавил, что программа по развитию сотрудничества будет продолжена. «Нам бы хотелось, в конце концов, чтобы там (в Афганистане — прим. «Ленты.ру») наступила стабильность, чтобы сформировалось коалиционное правительство, чтобы (...) там действительно наступило, в конце концов, спокойствие», — заключил он.

15 августа талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана. Радикалы сообщили, что в скором времени объявят из президентского дворца о создании Исламского Эмирата Афганистан.

Армия,Сергей Шойгу,Талибан,Lenta.ru,Россия,Афганистан,
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