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Военные США провели спецоперацию по уничтожению боевика ИГ в Афганистане

Газета.Ruиещё 1
25 минут назад

В Министерстве обороны США заявили, что вооруженные силы Штатов провели спецоперацию в Афганистане против боевика террористической организации ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон.

США провели спецоперацию по уничтожению боевика ИГ в Афганистане
Фото: ReutersReuters

По предварительным данным террорист был уничтожен.

«Военные силы США сегодня провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора [нападений] «ИГ в Хорасане» (ответвление ИГ). Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель», — рассказал представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан.

Он отметил, что удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата.

Ранее число жертв взрыва в районе аэропорта Кабула выросло почти до 200.

26 августа несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. СМИ также сообщали, что к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

Жертвами атаки также стали 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.

* Организация запрещена в России

Армия,МИД,Исламское государство,Пентагон,Россия,Афганистан,Соединенные Штаты,
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