Турция выступила с угрозой войны против Греции

Турция грозит Греции войной в случае расширения Афинами территориальных вод с 6 до 12 морских миль в Эгейском море и оспаривает суверенитет греческих островов в нарушение международного права и международного морского права. Об этом заявил в пятницу глава МИД Греции Никос Дендиас после встречи с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом. Высказывания греческого министра распространила пресс-служба МИД Греции.

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По словам Дендиаса, "Турция ежедневно оспаривает суверенитет и суверенные права греческих островов, которыми они обладают без какой-либо возможности оспаривания, в соответствии с международным правом".

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"Турция в нарушение всех норм права выступила с угрозой войны против Греции, если она воспользуется своим неотъемлемым правом на расширение территориальных вод этих островов. Это единственная страна в мировом сообществе, которая выступила с угрозой войны, casus belli, против другой страны. И причем в случае, если эта другая страна воспользуется своими неотъемлемыми правами [на расширение территориальных вод]", - сказал министр.

Дендиас считает, что в числе приоритетов Соединенных Штатов, Греции и других стран должны быть "запрет на экспорт передовых систем вооружений в страны, которые способствуют дестабилизации в своем регионе". Министр имел в виду Турцию, хотя и не назвал ее в этом случае напрямую. "Позвольте мне сказать, что эта позиция идеально подходит не только для Соединенных Штатов и их администрации, но и для других союзных стран, которые верят в те же идеалы и те же ценности. Говорим ли мы о перспективных самолетах, таких как F-35, или о современных подводных лодках, этот запрет должен сочетаться с введением санкций в отношении стран, действия которых ставят под угрозу сплоченность нашего альянса - НАТО", - подчеркнул глава МИД Греции.

Он также выразил мнение, что в Ливии не может быть безукоризненных выборов с присутствием иностранных сил и наемников на ее территории.

"Если Ливия будет еще больше дестабилизирована, существует риск распространения нестабильности на соседние страны", - сказал Дендиас.

Шаги Турции

Анкара не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды до 12 морских миль. В 1995 году во время ратификации этой конвенции греческим парламентом Анкара заявила, что в случае если Греция расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и, следовательно, станет casus belli (лат. "казус белли", формальный повод для объявления войны). Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил 29 августа 2020 года Греции войной в случае, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль в Эгейском море.