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Россия пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула

Газета.Ru
2 часа назад

Российские власти не планируют никаких новых операций по эвакуации людей из Афганистана в связи с произошедшими накануне терактами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, что была уже операция. Пока иных операций не планируется", — заявил пресс-секретарь. При этом на вопрос журналиста о том, была ли от российских спецслужб информация о том, что в Кабуле могут произойти взрывы, Песков отвечать не стал. "Оставлю без ответа ваш вопрос. Широко транслировались такие предсказания о терактах в течении последних нескольких дней", — сказал он. Взрывы рядом с кабульским аэропортом произошли 26 августа. В результате более 100 человек погибли, еще свыше 150 человек получили ранения. Жертвы есть как среди граждан Афганистана, так и среди американских военных. За несколько часов до терактов посол России в Афганистане заявил, что все россияне, которые хотели покинуть страну, были эвакуированы. Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что во время взрывов рядом с аэропортом Кабула не было российских граждан.

Россия пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Армия,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД,Россия,Кабул,Афганистан,
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