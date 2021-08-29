В МИД России оценили необходимость налаживать отношения с властями Афганистана

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые управляемые ракеты, а также переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin («Джавелин»). Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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Шойгу отметил, что Москва в настоящее время ведет анализ рисков и угроз в стране, так как большое количество этого оружия попало в руки боевиков «Талибана» (террористическое движение, запрещено в России). Он добавил, что такое же вооружение Соединенные Штаты поставили на Украину, однако это число не сравнимо с тем, сколько оружия американцы бросили в Афганистане.

Ситуация в Афганистане

15 августа боевики «Талибана» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана, сейчас управление страной находится под временным советом. Позже совет передаст власть талибам. После произошедшей смены правительства сотни афганцев направились в аэропорт Кабула для бегства из страны. Люди врывались в здание аэропорта, лезли на самолеты, там была давка.

США объявили, что помогут в эвакуации своих граждан, а также афганцев. При этом с талибами была договоренность, что все действия должны быть прекращены до 31 августа. После этого, как заявляется, контроль над Афганистаном должен перейти талибам.

Мнение мира о сотрудничестве с талибами

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Москве придется налаживать отношения с «Талибаном».

Кабулов добавил, что России совместно с региональными государствами, а также западными странами необходимо заняться экономическим и социальным устройством Афганистана. По его мнению, талибы подают обнадеживающие сигналы в вопросе формирования инклюзивного правительства. Если оно будет сформировано, есть шанс при поддержке международного сообщества навести порядок в Афганистане, добавил Кабулов.

Британский генерал Ричард Бэрронс рассказал о возможном сотрудничестве страны с радикальным движением «Талибан». Великобритания может пойти на этот шаг, чтобы вместе бороться против террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Бэрронс выступил с заявлением после того, как террорист-смертник из ИГ устроил атаку около аэропорта столицы Афганистана, в результате чего погибли 170 человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сможет иметь дело с властями Афганистана, которые будут соблюдать права человека и не допустят превращения страны «в плацдарм террористов». Блинкен добавил, что в настоящее время США прежде всего ждут от талибов сохранения возможности для выезда из страны всех желающих.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь оценил заявление представителя «Талибана» Сухейля Шахина о том, что организация считает Анкару своим главным партнером в восстановлении Афганистана. По словам Эрдогана, Турция относится к заявлению с осторожным оптимизмом, однако все решат действия талибов.

С кем хотят сотрудничать талибы?

«Талибан» считает своими главными партнерами в восстановлении Афганистана Турцию и Китай, заявил представитель организации Сухейль Шахин. По его словам, пришедшая к власти в Афганистане группировка также хочет сотрудничать с Анкарой в сферах здравоохранения, образования, экономики, строительства и энергетики.

Шахин также подчеркнул, что большую роль в восстановлении страны сможет сыграть Китай.

Условие для признания власти талибов

На фоне сложной обстановки в Афганистане участники G7 решили рассмотреть возможность признания талибов законными лидерами страны. Главным условием для признания власти талибов в Афганистане является выполнение боевиками взятых на себя международных обязательств, говорится в заявлении по итогам видеоконференции лидеров стран «Большой семерки».