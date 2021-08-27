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В Казани Сергей Шойгу оценил модернизацию ракетоносца Ту-22М3

Российская Газетаиещё 6
2 часа назад

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Казань в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа. Главная цель визита - проверка выполнения государственного оборонного заказа авиационным и вертолетным предприятиями Татарстана.

Шойгу оценил модернизацию ракетоносца Ту-22М3
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым он посетил Казанский авиационный завод, где модернизируют стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние ракетоносцы Ту-22М. Сергею Шойгу продемонстрировали взлет новейшей версии самолета - Ту-22М3М.

Затем глава Минобороны РФ отправился на Казанский вертолетный завод. Здесь он осмотрел многоцелевые вертолеты "Ансат".

Также в рамках визита Сергей Шойгу примет участие в закладке военного госпиталя.

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