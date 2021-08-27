Россия создала придонный беспилотник

В ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» представил подводный беспилотник, созданный для исследования морского дна, сообщает ТАСС.
«Автономный носитель гидрофизической аппаратуры переменной плавучести (АНГАПП) используется в системах освещения обстановки, разведки и радиоэлектронной борьбы в подводной среде как носитель различной аппаратуры в соответствии с выполняемой задачей», — отмечается в описании изделия.
По словам заместителя генерального конструктора концерна Михаила Кеттуева, в АНГАПП нет собственного двигателя, а перемещается беспилотник благодаря изменению плавучести.
«Скорость перемещения в пространстве невелика, но с учетом того, что он может длительное время работать, если перевести в понятных для нас цифрах, то это полтора километра в час. Глубина погружения — до 300 метров», — сказал специалист.
АНГАПП способен уходить в автономное плавание на три месяца. В качестве нагрузки аппарат может использовать, в частности, камеру, магнитометры и гидролокаторы.
«Можно использовать для поиска мин. Донные мины обычно прячутся, заиливаются и не представляют собой при осмотре ничего, кроме как подводный камень», — уточнил Кеттуев.
Также в ходе «Армия-2021» концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» показал станцию «Маяк-2014», способную обнаруживать пловцов на дальности до 500 метров.
В июне атомная подводная лодка «Белгород» проекта 09852, которая должна стать носителем ядерных торпед «Посейдон», впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море.
В феврале 2019 года Минобороны России представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона».