Россия улучшит тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк»

Государственная корпорация «Ростех» готовит к выпуску модернизированную тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк». Об этом сообщил генеральный директор завода-производителя «Омсктрансмаш» Игорь Лобов.

«Солнцепёк» — тяжёлая огнемётная система на танковом шасси, в которой используются неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объёмным взрывом живой силы, боевой техники и фортификаций противника. По словам Лобова, «Солнцепёк» довольно востребованная машина и всегда успешно применяется на поле боя.