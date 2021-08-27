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Россия улучшит тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк»

Ferra.ru
1 час назад

Государственная корпорация «Ростех» готовит к выпуску модернизированную тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк». Об этом сообщил генеральный директор завода-производителя «Омсктрансмаш» Игорь Лобов.

Россия улучшит тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Солнцепёк» — тяжёлая огнемётная система на танковом шасси, в которой используются неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объёмным взрывом живой силы, боевой техники и фортификаций противника. По словам Лобова, «Солнцепёк» довольно востребованная машина и всегда успешно применяется на поле боя.

В ходе модернизации будут улучшены все характеристики. «Улучшения ведутся по всему спектру устройства машины — это и защищённость, это и средства связи и средства управления огнём. Это будет существенно модернизированная машина», — подчеркнул Лобов.

Армия,Ростех,Россия,
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