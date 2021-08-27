NYT назвала настоящего победителя в афганской войне

Всего через несколько дней после того, как Кабул был взят талибами (запрещены в РФ), их флаг развевался высоко над центральной мечетью в столице Пакистана. Это был явный жест в адрес побежденных американцев.

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Пакистан якобы был партнером Америки в войне против «Аль-Каиды» и «Талибана» (оба движения запрещены в РФ), отмечает The New York Times. Его военные получили десятки миллиардов долларов американской помощи за последние два десятилетия, даже несмотря на то, что Вашингтон признал, что большая часть денег исчезла.

Но это были противоречивые отношения. Не в последнюю очередь афганские талибы, с которыми боролись американцы, по большей части являются порождением пакистанской разведывательной службы (ISI), которая в ходе войны поддерживала и защищала активы талибов в Пакистане.

И без того шаткая репутация Пакистана на Западе, вероятно, резко упадет. Призывы ввести санкции против Пакистана уже распространились в социальных сетях.