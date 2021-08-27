В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

NYT назвала настоящего победителя в афганской войне

BFM.RU
1 час назад

Всего через несколько дней после того, как Кабул был взят талибами (запрещены в РФ), их флаг развевался высоко над центральной мечетью в столице Пакистана. Это был явный жест в адрес побежденных американцев.

NYT назвала настоящего победителя в афганской войне
Фото: EPAEPA

Пакистан якобы был партнером Америки в войне против «Аль-Каиды» и «Талибана» (оба движения запрещены в РФ), отмечает The New York Times. Его военные получили десятки миллиардов долларов американской помощи за последние два десятилетия, даже несмотря на то, что Вашингтон признал, что большая часть денег исчезла.

Но это были противоречивые отношения. Не в последнюю очередь афганские талибы, с которыми боролись американцы, по большей части являются порождением пакистанской разведывательной службы (ISI), которая в ходе войны поддерживала и защищала активы талибов в Пакистане.

И без того шаткая репутация Пакистана на Западе, вероятно, резко упадет. Призывы ввести санкции против Пакистана уже распространились в социальных сетях.

Цель Пакистана в Афганистане состояла в создании сферы влияния, чтобы заблокировать своего главного врага — Индию. Пакистанцы настаивают на том, что Индия использует сепаратистские группировки для разжигания инакомыслия в Пакистане. Кроме того, пакистанская армия считает, что Афганистан обеспечивает ей стратегическую глубину против Индии, что является ее навязчивой идеей.

Армия,Талибан,Аль-Каида,New York Times,Россия,Кабул,Пакистан,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители