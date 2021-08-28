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Франция завершила операцию по эвакуации людей из Афганистана

RT на русскомиещё 4
1 час назад

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли сообщила завершении операции по эвакуации граждан из Афганистана.

Франция завершила операцию по эвакуации людей из Афганистана
Фото: AFP © Etat Major des ArméesAFP © Etat Major des Armées

«Операция Apagan, начатая 15 августа по поручению президента республики, завершилась сегодня вечером. Менее чем за две недели французские военные эвакуировали около 3 тыс. человек, в том числе более 2,6 тыс. афганцев, которых приняла Франция», — написала она в своём аккаунте Twitter.

Глава французского оборонного ведомства поблагодарила союзников за поддержку.

В пятницу, 27 августа, в МИД Франции установили контакты с представителями радикального движения «Талибан»* для облегчения эвакуации из Афганистана.

Ранее официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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