Франция завершила операцию по эвакуации людей из Афганистана

«Операция Apagan, начатая 15 августа по поручению президента республики, завершилась сегодня вечером. Менее чем за две недели французские военные эвакуировали около 3 тыс. человек, в том числе более 2,6 тыс. афганцев, которых приняла Франция», — написала она в своём аккаунте Twitter.