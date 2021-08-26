Япония выразила протест РФ из-за готовящихся учений у Итурупа

Правительство Японии выразило протест России из-за планируемых учебных стрельб в районе курильского острова Итуруп. Такое заявление сделал генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като, передает РИА «Новости».

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Он сообщил, что японская сторона 21 августа получила от РФ уведомление о том, что в районе побережья острова Итуруп в территориальных водах Японии с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября пройдут учебные стрельбы.

«В ответ по дипломатическим каналам был выражен протест, так как проведение данных учений является неприемлемым и не соответствует позиции страны», — сказал чиновник.

Он также отметил, что Токио при этом будет продолжать «настойчиво» вести переговоры с Москвой «на основании его фундаментального курса на разрешение территориальной проблемы и заключения мирного договора».

Ранее японский дипломат и политолог Кадзухико Того призвал власти Японии с «живым интересом» изучить предложения России по сотрудничеству на Курильских островах.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.