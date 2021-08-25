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Daily Mail: пилот американского дрона признался в убийствах мирных афганцев

Газета.Ru
39 минут назад

Операторы американских дронов признались в убийствах мирных афганцев, в том числе детей.

Американский пилот признался в убийствах афганцев
Фото: Hoshang Hashimi/APHoshang Hashimi/AP

Свое признание они сделали на ветеранском ресурсе Connecting Veterans Every Day (недоступен в России), комментируя видеокадры ударов, сообщает Daily Mail.

В частности, ролик содержит кадры удара по группе людей, которых один из пилотов называет афганской семьей, среди них был ребенок. Пилот работал в провинции Гильменд в 2019 году. Другой назвал уничтожение людей на видео «убийством ради убийства».

«Удары дронов были карательными», — считает один из операторов.

Он добавил, что особенно травматичной для него была ликвидация молодой семьи с ребенком. Также бывшие военные раскаиваются в обстреле мотоциклиста и одного парня с рацией, отдыхавшего под деревом. Они вспоминают, что после расстрела к убитому подбежала пожилая женщина, которая в отчаянии била руками по земле и грозила кулаками в небо.

«Она стояла на коленях рядом с этим парнем, сжимая кулаки, и грозила мне ими», — вспоминает военный.

В результате применения беспилотников, которые разрешил использовать Барак Обама, было нанесено 542 удара, в результате которых погибли около 3,7 тыс. человек, в том числе 324 мирных жителя.

Дональд Трамп упростил применение ударных беспилотников, снизив уровень принятия решения с командующего всей афганской группировкой до руководства оперативной группы или батальона.

США начали вывод войск из Афганистана в мае 2021 года. Комментируя это решение, президент США Джо Байден назвал его единственно верным, отметив, что задачи военной операции, начатой в 2001 году — уничтожить тех, кто напал на США 11 сентября, — были выполнены.

Армия,Джозеф Байден,Барак Обама,Дональд Трамп,Daily Mail,Россия,
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