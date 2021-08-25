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Турция начала вывод 600 военных из Афганистана

ТАССиещё 1
1 час назад

Министерство национальной обороны Турции объявило в среду о начале операции по выводу своих военных из Афганистана. Как указывается в сообщении оборонного ведомства в Twitter, решение об эвакуации подразделений турецких вооруженных сил "принято после различных контактов и оценки текущей ситуации".

Турция начала вывод 600 военных из Афганистана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Примерно 600 турецких военных участвовали в небоевой миссии НАТО, целью которой была подготовка правительственной армии.

Турецкий контингент вместе с военными из США и Великобритании поддерживал порядок в аэропорту Кабула. Круглосуточную работу воздушной гавани афганской столицы обеспечивают сейчас около 800 гражданских служащих из государств НАТО.

Ранее агентство Reuters сообщило, что представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) обратились к Турции за помощью в налаживании работы аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. При этом талибы указали, что рассчитывают на техническое содействие со стороны Турции "только после вывода ее воинского контингента из Афганистана".

Представитель "Талибан" Забихулла Муджахид заявил во вторник, что талибы справятся самостоятельно с обеспечением безопасности кабульского аэропорта после эвакуации всех иностранных войск к 31 августа. По его словам, "необходимости в присутствии турецких сил [в аэропорту Кабула] нет".

Армия,Министерство обороны,Талибан,НАТО,Reuters,Афганистан,Турция,
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