Турция начала вывод 600 военных из Афганистана

Министерство национальной обороны Турции объявило в среду о начале операции по выводу своих военных из Афганистана. Как указывается в сообщении оборонного ведомства в Twitter, решение об эвакуации подразделений турецких вооруженных сил "принято после различных контактов и оценки текущей ситуации".

Примерно 600 турецких военных участвовали в небоевой миссии НАТО, целью которой была подготовка правительственной армии.

Турецкий контингент вместе с военными из США и Великобритании поддерживал порядок в аэропорту Кабула. Круглосуточную работу воздушной гавани афганской столицы обеспечивают сейчас около 800 гражданских служащих из государств НАТО.

Ранее агентство Reuters сообщило, что представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) обратились к Турции за помощью в налаживании работы аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. При этом талибы указали, что рассчитывают на техническое содействие со стороны Турции "только после вывода ее воинского контингента из Афганистана".