Борт Минобороны из Кабула приземлился в Таджикистане

Самолет военно-транспортной авиации (ВТА) Минобороны России совершил посадку на аэродроме города Гиссар в Таджикистане, куда доставил граждан республики, эвакуированных из Афганистана.

Фото: Министерство Обороны РФ Министерство Обороны РФ

Ранее четыре самолета Минобороны, приняв на борт граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели с аэродрома Кабула.