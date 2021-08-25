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Борт Минобороны с эвакуированными из Кабула приземлился в Таджикистане

ТК «Звезда»
1 час назад

Самолет военно-транспортной авиации (ВТА) Минобороны России совершил посадку на аэродроме города Гиссар в Таджикистане, куда доставил граждан республики, эвакуированных из Афганистана.

Борт Минобороны из Кабула приземлился в Таджикистане
Фото: Министерство Обороны РФМинистерство Обороны РФ

Ранее четыре самолета Минобороны, приняв на борт граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели с аэродрома Кабула.

По поручению президента Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана более 500 граждан РФ, государств-членов ОДКБ, Узбекистана и Украины.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,Гиссар,Кабул,Таджикистан,Афганистан,
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