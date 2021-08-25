Индия и Япония начнут учиться сбивать истребители Су-30

Журналист японского СМИ "Санкэй симбун" Наохиса Хандзава сообщил о планируемых совместных учениях ВВС Японии и Индии.

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Подобные учения двух стран, говорится в статье, - первые, где будут использоваться в качестве объектов российские истребители Су-30. Дата их начала переносилась из-за коронавируса.

Япония и Индия стали совместно тренироваться с декабря 2018 года. Работа началась с учений транспортной авиации. Япония для тренировок направила на военную базу Индии самолёт C2 и 20 солдат. Индия использовала во время учений самолёт C17. Позднее японская сторона направила в Индию и транспортный самолет C130 для военной подготовки. Это позволило государствам проводить в дальнейшем совместные тренировки.

Сейчас Су-30 находятся на вооружении у Китая. Это может представлять опасность для Японии, отмечает корреспондент.

У Индии с Китаем тоже довольно напряжённые отношения. Особенно если вспомнить конфликт на границе между странами в мае и июне прошлого года.

Согласно информации, поступившей от Министерства обороны Японии, у Индии на данный момент имеются 263 истребителя Су-30, 61 истребитель МиГ-29, а также 52 французских истребителя. Считается, что на учениях будут представлены 6 Су-30.