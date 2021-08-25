Названы сроки подписания нового контракта на поставку Турции С-400

Уже до конца 2021 года Россия может подписать дополнительный контракт на поставку Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом 25 августа на Международном военно-техническому форуме «Армия-2021» сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев.

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«Ожидается, что в этом году», — отметил Михеев.

Он также добавил, что в этом направлении «ведётся реальная работа».

Как сообщило ИА REGNUM, в 2020 году согласно контракту, подписанному Турцией и Россией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, Москва поставила Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф».