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Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося "Талибану" оружия

Газета.Ru
11 минут назад

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал одними из наиболее важных угроз для России в связи с ситуацией в Афганистане большое количество оставшегося в стране оружия, наркотрафик и обстановку с беженцами, сообщает ТАСС.

Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося "Талибану" оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главная угроза в том, что талибам (организация запрещена в России) осталось огромное количество оружия, огромное. Это сотни стволов артиллерии, сотни единиц бронетехники. Это самолеты, вертолеты. Систем ПЗРК больше сотни. < > А дальше это вопросы, связанные с беженцами», — сказал министр.

Шойгу также сообщил, что 93% мирового героина производится в Афганистане и надежды на то, что со входом альянса в страну там будет установлен контроль, не оправдались, так как число плантаций увеличилось в сто раз.

Глава оборонного ведомства также выразил надежду на то, что власть, которая появится в стране, будет учитывать интересы национальных меньшинств.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Армия,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Талибан,ИТАР-ТАСС,Россия,Афганистан,
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