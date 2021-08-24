Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося "Талибану" оружия

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал одними из наиболее важных угроз для России в связи с ситуацией в Афганистане большое количество оставшегося в стране оружия, наркотрафик и обстановку с беженцами, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Главная угроза в том, что талибам (организация запрещена в России) осталось огромное количество оружия, огромное. Это сотни стволов артиллерии, сотни единиц бронетехники. Это самолеты, вертолеты. Систем ПЗРК больше сотни. < > А дальше это вопросы, связанные с беженцами», — сказал министр.

Шойгу также сообщил, что 93% мирового героина производится в Афганистане и надежды на то, что со входом альянса в страну там будет установлен контроль, не оправдались, так как число плантаций увеличилось в сто раз.

Глава оборонного ведомства также выразил надежду на то, что власть, которая появится в стране, будет учитывать интересы национальных меньшинств.