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В США испытали «Железный купол»

Lenta.ru
1 час назад

Армия США совместно с Израильской Организацией противоракетной обороны (IMDO) и представителями компании Rafael успешно провели первые испытания системы «Железный купол» (IDDS-A, Iron Dome Defense System) в реальном времени. Об этом сообщает портал Defense Blog со ссылкой на пресс-релиз Управления Армии США по ракетным системам и космосу (Program Executive Office Missiles and Space).

В США испытали «Железный купол»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что испытания первой батареи системы прошли успешно.

IDDS-A будет обеспечивать защиту дружественных сил на постоянных и временных позициях от дозвуковых крылатых ракет, беспилотников, а также артиллерийских снарядов и мин, — говорится в пресс-релизе.

Израиль и США подписали соглашение о покупке двух батарей системы «Железный Купол» в августе 2019 года, а в 2020 году система IDDS-A была доставлена в США.

Первым подразделением, прошедшим обучение для эксплуатации «Железного купола» стал третий батальон 43-го артиллерийского полка ПВО, базирующийся на базе Форт-Блисс в Техасе. В ходе испытаний солдаты третьего батальона успешно поразили восемь учебных целей ракетами-перехватчиками «Тамир».

Армия США планирует разместить две батареи IDDS-A в качестве временного решения. Параллельно военные совершенствуют систему непрямой огневой защиты Indirect Fire Protection Capability (IFPC), которая может стать основным средством защиты от ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерийских снарядов.

Армия,Соединенные Штаты,
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