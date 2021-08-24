В России заявили об обнаружении F-22 и F-35

«Незаметных целей для нас вообще на сегодняшний день нет. Пилотируемая авиация в любом ее исполнении, будь то stealth-самолеты или обычные, типа F-15, F-16, все они отлично наблюдаются нашими локаторами, наши зенитные комплексы обеспечивают уверенную защиту от них», — сказал специалист.