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ВМФ получит новые средние разведывательные корабли

ТАССиещё 1
1 час назад

Минобороны подписало контракт с Зеленодольским заводом имени А.М. Горького на поставку серии средних разведывательных кораблей. Об этом сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.

ВМФ получит новые средние разведывательные корабли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" подписан государственный контракт на изготовление и поставку средних разведывательных кораблей. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор завода Александр Филиппов", - сказали в военном ведомстве.

Также был подписан контракт со Средне-Невским судостроительным заводом на строительство и поставку базового тральщика проекта 12700.

Армия,Алексей Криворучко,Александр Филиппов,Министерство обороны,Средненевский судостроительный завод,
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