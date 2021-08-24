Десантно-штурмовой полк сформируют в Крыму к 1 декабря

"Указ президента РФ о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года", - сказал он на полях Международного военно-технического форума "Армия-2021".